كارتيرون يستنجد بالناشئين في قائمة الزمالك استعداداً لمباراة طلائع الجيش

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض غيابات بالجملة لأسباب مختلفة، حيث تمثلت الغيابات على النحو التالي: حازم إمام / عبد الله جمعة / حمدي النقاز / محمو حمدي الونش / أحمد سيد زيزو / محمود عبد الرازق شيكابالا / خالد بوطيب.

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ومن جانبه، قام المدرب باتريس كارتيرون بالاستعانة بخدمات الناشئ أحمد عيد من أجل حل أزمة مركز الظهير الأيمن لخط الدفاع، بسبب غياب جميع اللاعبين في ذلك المركز.

وإليكم الآن قائمة الزمالك الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد صبحي / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / إسلام جابر / محمد عبد الشافي / أحمد عيد.

خط الوسط: محمد عنتر / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / محمد أوناجم / محمد فتحي / كريم بامبو / إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

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