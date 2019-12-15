لوزيرن ينفي رحيل مهاجمه النيجيري “إليكي” تجاه الأهلي يناير المقبل

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حسم نادي لوزيرن السويسري كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيل مهاجمه النيجيري إليكي تجاه النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المدير الرياضي لنادي لوزيرن خلال تصريحات له لصحيفة “بليك” السويسرية، أن كل الأخبار الواردة في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم إليكي، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب لا يزال عقده ممتداً مع النادي السويسري حتى صيف عام 2022، إلا أن إدارة النادي من الممكن أن توافق على رحيله عقب نهاية الموسم الحالي وليس في الميركاتو الشتوي القادم.

يُذكر أن الإعلام المصري كان قد أكد مؤخراً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يرغب في الظفر بخدمات المهاجم النيجيري شهر يناير المقبل، نظراً إلى العلاقة القوية التي تجمع بينهما في السنوات الماضية.

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