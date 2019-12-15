مانويل جوزيه يتوقع فوز ليفربول بكأس العالم للأندية

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توقع المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد مانويل جوزيه خلال تصريحات له لإحدى الصحف البرتغالية أن ليفربول يُعد هو المرشح الأقوى للفوز بلقب مونديال الأندية الحالي، نظراً إلى القدرات الفنية الهائلة التي يمتلكها في صفوفه على مستوى جميع الخطوط.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق فلامينغو البرازيلي قد يكون هو الخطر الأكبر على فريق ليفربول في المونديال، وخاصة في ظل تواجد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على رأس الإدارة الفنية للفريق البرازيلي.

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