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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد إجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، بعدما انتهت جميع مباريات دور المجموعات في منتصف الأسبوع الماضي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي سواء المستوى الأول أو حتى المستوى الثاني.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

المستوى الأول: باريس سان جيرمان الفرنسي / بايرن ميونخ الألماني / لايبزيج الألماني / مانشستر سيتي الإنجليزي / ليفربول الإنجليزي / برشلونة الإسباني / فالنسيا الإسباني / يوفنتوس الإيطالي.

المستوى الثاني: ريال مدريد الإسباني / أتلتيكو مدريد الإسباني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / تشيلسي الإنجليزي / أتالانتا الإيطالي / نابولي الإيطالي / أولمبيك ليون الفرنسي / بوروسيا دورتموند الألماني.

يُذكر أن عملية القرعة لن تكون مفتوحة بل ستكون بشروط، حيث من المستحيل أن يلتقي فريقان كانا سوياً في دور المجموعات، كما يُمنع أيضاً مواجهة أي فريق من نفس الدولة، إضافة إلى استحالة تواجه فريقان من نفس المستوى.

والآن سوف نستعرض لكم موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

تُقام قرعة الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ظهر يوم غداً الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، وذلك تحديداً بداية من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

يتم نقل مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك تحديداً عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات، على أن يسبق القرعة استوديو خاص من أجل تحليل القرعة من كافة الجوانب.

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