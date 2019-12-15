قبل قرعة دوري أبطال أوروبا .. ليفربول أمام 5 مواجهات محتملة !

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يترقب عشاق نادي ليفربول الإنجليزي في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح يوم غداً الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019، من أجل متابعة مراسم قرعة الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وكان فريق ليفربول قد نجح في ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

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وتأهل فريق الريدز في صدارة مجموعته رفقة فريق نابولي الإيطالي الذي اكتفى فقط باحتلال مركز الوصافة في نهاية المطاف، مما يعني بالتالي أن ليفربول سوف يجد نفسه أمام 5 مواجهات محتملة فقط في الدور القادم.

ويأتي ذلك نظراً لأن ليفربول لا يستطيع مواجهة فريق نابولي بسبب تواجد كلاً منهما في مجموعة واحدة خلال النسخة الحالية، كما أنه لن يستطيع أيضاً مواجهة كلاً من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إضافة إلى فريق تشيلسي، بالرغم من احتلال كلاهما وصافة الترتيب في مرحلة المجموعات إلا أنهما من نفس الدولة.

وإليكم الآن المواجهات المحتملة بالنسبة إلى فريق ليفربول في الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

ريال مدريد الإسباني / أتلتيكو مدريد الإسباني / أتالانتا الإيطالي.

بوروسيا دورتموند الألماني / أولمبيك ليون الفرنسي.

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