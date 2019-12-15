الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي بطريقة خاصة

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حرص النادي الأهلي على الاحتفال بطريقة خاصة للغاية بعيد ميلاد أحد نجومه السابقين حسام غالي، والذي أتم اليوم الأحد عامه ال38 بعد سنوات طويلة حقق فيها كل الانجازات الممكنة مع النادي الأهلي.

وقام الأهلي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر من أجل تهنئة حسام غالي بعيد ميلاده، كما قام بالتعليق على ذلك الفيديو قائلاً التالي:

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نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا حسام غالي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.

يُذكر أن النجم السابق حسام غالي يُعد أحد أساطير النادي الأهلي على مر التاريخ، حيث فاز معه بجميع الألقاب الممكنة وفي مقدمتها لقب دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى لقب الدوري المصري الممتاز، كما شارك معه أيضاً في مسابقة كأس العالم للأندية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه حمل أيضاً شارة القائد للعديد من السنوات قبل اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

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