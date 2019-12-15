موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الإثنين 16/12/2019

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وطلائع الجيش قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وطلائع الجيش

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة البيضاء قد عادت لها الثقة من جديد، بعد البداية الرائعة التي حققها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في أول 3 مباريات له مع فريق الزمالك، حيث جاء انتصاره الأول في مباراة سهلة على حساب فريق الشرقية في مسابقة كأس مصر.

وجاء بعدها انتصاره الثاني وهذه المرة في مباراة هامة على حساب ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي بثنائية نظيفة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يأتي انتصاره الأهم والأصعب على حساب فريق بيراميدز أحد المنافسين المباشرين على لقب الدوري العام بثنائية نظيفة.

ويبقى الأمر المؤكد أن باتريس كارتيرون لا يزال في حاجة ماسة إلى الوقت من أجل خلق حالة من التجانس بين اللاعبين مع طريقة اللعب الخاصة به، على أمل ألا يستغرق ذلك الأمر وقتاً طويلاً في ظل ضغط المباريات الذي يُعاني منه فريق الزمالك على مستوى جميع المسابقات.

ويجد كارتيرون نفسه أمام مشكلة كبيرة قبل الصدام المقبل مع فريق طلائع الجيش، بسبب العجز الواضح لديه في مركز الظهير الأيمن بعد قيام النجم التونسي حمدي النقاز بفسخ عقده في الآونة الأخيرة، ثم إصابة النجم المخضرم حازم إمام، مما دفع المدرب الفرنسي لاستدعاء الشاب أحمد عيد من قطاع الناشئين بالنادي لسد هذه الثغرة.

على الجانب المقابل، يأمل فريق طلائع الجيش في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي حققها في مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ انطلاقة الموسم الحالي، وخاصة في ظل تواجده في المركز السادس عشر في الترتيب أي في منطقة الهبوط لدوري المظاليم.

ويعلم فريق طلائع الجيش جيداً أن مهمته ستكون معقدة للغاية أمام فريق الزمالك، إلا أن ذلك لن يمنعه في نهاية المطاف من المحاولة على الأقل للخروج بنتيجة إيجابية حتى وإن اقتصر الأمر على نقطة التعادل أفضل من الخروج خالي الوفاض بدون أي نقطة على الإطلاق.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

إنبي 1/2 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/3 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 1/3 الشرقية، كأس مصر.

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق طلائع الجيش في أخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

طلائع الجيش 2/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

طنطا 0/0 طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 0/0 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

سموحة 1/2 طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 0/1 ديكيرنيِس، كأس مصر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 13 نقطة من 6 مباريات.

طلائع الجيش، المركز السادس عشر، يمتلك في رصيده 4 نقاط من 6 مباريات.

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