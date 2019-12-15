تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / جونيور أجايي / رمضان صبحي.

خط الهحوم: وليد أزارو.

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