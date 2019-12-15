ممدوح عباس يُهاجم إدارة الزمالك بسبب تعاقد الأهلي مع كهربا

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حرص رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سابقاً على مهاجمة مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي، بسبب نجاح الغريم التقليدي الأهلي في التعاقد مع النجم محمود عبد المنعم كهربا بعد أن كان الأخير لاعباً في صفوف الزمالك السنوات الماضية.

وقام ممدوح عباس بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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توقيع كهربا للنادي الأهلي في تقديري هو إهدار للمال العام، قيمة هذا اللاعب حوالي 5 مليون دولار ذهبوا هباء، ومن المسؤول، المسؤول إدارة فاشلة في ميت عقبة.

يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع محمود عبد المنعم كهربا يوم الجمعة الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالتراضي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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