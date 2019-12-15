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يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات النسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا 2020، والتي من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020 بتنظيم مشترك ما بين دولتي الأرجنتين وكولومبيا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2020 والقنوات الناقلة للبطولة، علماً بأن النسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا سوف تُقام بنظام مجموعتين، حيث تُلعب مباريات المجموعة الأولى على أرض دولة الأرجنتين، فيما تُلعب مباريات المجموعة الثانية على أرض دولة كولومبيا.

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وتتكون كل مجموعة من 6 منتخبات بحيث يخوض كل منتخب 5 مباريات في مرحلة المجموعات، على أن يتأهل من كل مجموعة 4 منتخبات إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وذلك تحديداً عبر قناة بي إن ماكس HD3 إضافة إلى قناة بي إن ماكس HD4.

وإليكم الآن أولاً المنتخبات المشاركة في مسابقة كوبا أمريكا 2020:

المجموعة الأولى: منتخب الأرجنتين / منتخب تشيلي / منتخب بوليفيا / منتخب أستراليا / منتخب باراجواي / منتخب الأوروجواي.

المجموعة الثانية: منتخب كولومبيا / منتخب البرازيل / منتخب الإكوادور / منتخب قطر / منتخب فنزويلا / منتخب بيرو.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2020، علماً بأن توقيت انطلاقة المباريات سوف يتم الكشف عنه في وقت لاحق:

منتخب الأرجنتين / منتخب تشيلي، الجولة الأولى من دور المجموعات، الجمعة 12 يونيو 2020.

منتخب أستراليا / منتخب الأوروجواي، السبت 13 يونيو 2020.

منتخب باراجواي / منتخب بوليفيا.

منتخب كولومبيا / منتخب الإكوادور.

منتخب البرازيل / منتخب فنزويلا، الأحد 14 يونيو 2020.

منتخب بيرو / منتخب قطر.

منتخب الأرجنتين / منتخب الأوروجواي، الجولة الثانية من دور المجموعات، الثلاثاء 16 يونيو 2020.

منتخب تشيلي / منتخب بوليفيا.

منتخب باراجواي / منتخب أستراليا، الأربعاء 17 يونيو 2020.

منتخب كولومبيا / منتخب فنزويلا.

منتخب بيرو / منتخب البرازيل، الخميس 18 يونيو 2020.

منتخب الإكوادور / منتخب قطر.

منتخب الأرجنتين / منتخب باراجواي، الجولة الثالثة من دور المجموعات، السبت 20 يونيو 2020.

منتخب الأوروغواي / منتخب تشيلي، الأحد 21 يونيو 2020.

منتخب كولومبيا / منتخب بيرو.

منتخب أستراليا / منتخب بوليفيا، الإثنين 22 يونيو 2020.

منتخب فنزويلا / منتخب الإكوادور.

منتخب البرازيل / منتخب قطر، الثلاثاء 23 يونيو 2020.

منتخب تشيلي / منتخب باراجواي، الجولة الرابعة من دور المجموعات، الخميس 25 يونيو 2020.

منتخب بوليفيا / منتخب الأوروجواي، الجمعة 26 يونيو 2020.

منتخب أستراليا / منتخب الأرجنتين.

منتخب البرازيل / منتخب كولومبيا، السبت 27 يونيو 2020.

منتخب الإكوادور / منتخب بيرو.

منتخب قطر / منتخب فنزويلا، الأحد 28 يونيو 2020.

منتخب الأوروغواي / منتخب باراجواي، الجولة الخامسة من دور المجموعات الثلاثاء 30 يونيو 2020.

منتخب بوليفيا / منتخب الأرجنتين.

منتخب تشيلي / منتخب أستراليا.

منتخب قطر / منتخب كولومبيا، الأربعاء 1 يوليو 2020.

منتخب الإكوادور / منتخب البرازيل.

منتخب فنزويلا / منتخب بيرو.

متصدر المجموعة الثانية / صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى، الدور ربع النهائي، السبت 4 يوليو 2020.

وصيف المجموعة الثانية / صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وصيف المجموعة الأولى / صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، الأحد 5 يوليو 2020.

متصدر المجموعة الأولى / صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية.

الفائز من ربع النهائي الأول / الفائز من ربع النهائي الثاني، الدور نصف النهائي، الأربعاء 8 يوليو 2020.

الفائز من ربع النهائي الثالث / الفائز من ربع النهائي الرابع.

مباراة تحديد المركز الثالث، السبت 11 يوليو 2020.

المباراة النهائية، الأحد 12 يوليو 2020.

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