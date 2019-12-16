مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16/12/2019 .. الزمالك وطلائع الجيش ولاتسيو ضد كالياري

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة الزمالك مع مضيفه طلائع الجيش، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية ومنها مباراة لاتسيو مع مضيفه كالياري في مسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى مراسم قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

طنطا / الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد عفيفي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثانية النصف ظهراً.

مصر المقاصة / الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة الخامسة مساءً.

المقاولون العرب / وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD2، المعلق محمد اليوشي، الساعة الخامسة مساءً.

طلائع الجيش / الزمالك، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مولودية الجزائر الجزائري / القوة الجوية العراقي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب الدور ثمن النهائي، قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد حسين، الساعة التاسعة مساءً.

كريستال بالاس / برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

كالياري / لاتسيو، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قناة بي إن سبورتس الإخبارية HD المجانية، الساعة الواحدة ظهراً.

قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي، قناة بي إن سبورتس الإخبارية HD المجانية، الساعة الثانية ظهراً.

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