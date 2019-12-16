سيد عبد الحفيظ يُطالب بعودة جهاد جريشة لإدارة المباريات في الدوري العام

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على مطالبة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إعادة الحكم الدولي جهاد جريشة من أجل إدارة المباريات مرة أخرى في مسابقة الدوري المصري الممتاز المرحلة القادمة بشكل مكثف.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أنه سعيد بعودة الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة المباريات من جديد، بعدما أدار مباراة الأهلي وحرس الحدود مساء يوم أمس الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

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وأوضح أن الحكم إبراهيم نور الدين لم يقم بإدارة المباريات في مسابقة الدوري العام منذ 14 أسبوع تقريباً، أما الحكم جهاد جريشة لم يقم بإدارة المباريات منذ 4 سنوات رغم إمكانياته الكبيرة على الصعيد التحكيمي.

يُذكر أن لجنة الحكم باتحاد الكرة قامت بتعيين الحكم جهاد جريشة من أجل إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس.

على صعيد آخر، أشار سيد عبد الحفيظ إلى أنه حزين من موقف الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام حينما تم سؤاله عن الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أيضاً على أن لقطة طرد أيمن أشرف في تلك المباراة أثارت الجدل في كافة أنحاء إفريقيا والعالم بأكمله، إلا أن الكابتن جمال الغندور أكد أنه لم يرى المباراة لأنه كان مسافراً في ذلك الوقت.

وفي ختام حديثه، أوضح أنه يُعاتب الكابتن جمال الغندور على هذه التصريحات أو حتى عدم مشاهدة تلك اللقطة المثيرة للجدل في الإعادة أو عبر الإنترنت، نظراً لأنها تخص النادي الأهلي أكبر نادي في كرة القدم المصرية والأفريقية.

وكان المارد الأحمر قد نجح في تحقيق الفوز بصعوبة مساء يوم أمس الأحد على حساب ضيفه فريق حرس الحدود بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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