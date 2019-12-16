سيد عبد الحفيظ يسخر من رئيس الزمالك بخصوص إمكانية هروب لاعبي الأهلي بسبب الأموال !

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على السخرية من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير بخصوص قيامه بإغراء لاعبي الأهلي بالأموال من أجل التعاقد مع نادي الزمالك في المرحلة القادمة.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات سابقة أنه لن يترك حق نادي الزمالك بعدما خطف الأهلي منه النجم محمود عبد المنعم كهربا، كما شدد أيضاً على استعداده لدفع أضعاف المرتبات التي يحصل عليها لاعبو الأهلي مع ناديهم، من أجل ضمان هروبهم من القلعة الحمراء واللجوء لنادي الزمالك.

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ورداً على هذه التصريحات، أوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن النادي الأهلي عبارة عن منظومة عمل محترفة، وليس مثل بعض النوادي الأخرى التي تقوم بتغيير عقود لاعبيها دون الرجوع إليهم.

وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي يدفع جميع مستحقات لاعبيه كاملة دون أي تأخير على الإطلاق، لذا لن يُفكر أي لاعب في النادي الأهلي بالهروب من ناديه بسبب الأموال مثلما يُردد الآخرون، إضافة إلى احترام كل لاعب لعقده مع الأهلي في المقام الأول.

وعن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا منذ أيام قليلة، أكد سيد عبد الحفيظ أن اللاعب يُعتبر إضافة مميزة للمارد الأحمر في السنوات القادمة، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً عليه بدون أدنى شك، نظراً لاختلاف اللعب مع النادي الأهلي عن أي نادي آخر، وخاصة وأن الأهلي يلعب دائماً من أجل الفوز بالألقاب.

وعن الفوز الصعب على فريق حرس الحدود، شدد سيد عبد الحفيظ على أن الجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر كان يعلم جيداً مدى صعوبة مواجهة فريق حرس الحدود العنيد.

وأكد أيضاً أن الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود يُعد من المدربين الممتازين في كرة القدم المصرية طيلة السنوات الماضية، إلا أن الأهلي وجد الحل في نهاية المطاف عن طريق التصويت من خارج منطقة الجزاء.

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