رئيس الزمالك يُهاجم الخطيب .. ويؤكد: ملف كهربا تم تصعيده للفيفا

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مهاجمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل عنيف للغاية، بسبب قيام الأخير بالتعاقد رسمياً مع النجم محمود عبد المنعم كهربا يوم الجمعة الماضي رغم سريان عقده مع الزمالك.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن ما فعله الكابتن محمود الخطيب من خلال التعاقد مع لاعب لا يزال عقده سارياً مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات ونصف، لم يحدث مطلقاً في تاريخ قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

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وأوضح أن نادي الزمالك سوف يُصدر بيان رسمي عقب نهاية مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الإثنين للكشف عن الخطوات التي تم القيام بها بخصوص هذه القضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن محمود عبد المنعم كهربا تنتظره مفاجأة من العيار الثقيل رداً على تصريحاته التي أكد فيها أن عقده مع نادي الزمالك باطل.

وأشار أيضاً إلى أن السيناريو الذي حدث كان مدبراً منذ البداية، من خلال اتفاق المدرب البرتغالي إيناسيو مع كهربا من أجل الهروب لمدة 6 شهور تجاه نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي، ثم العودة مجدداً شهر يناير المقبل للتعاقد بشكل رسمي مع النادي الأهلي.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه سبق وأن عرض كهربا على المستشار تركي آل الشيخ حينما كان الأخير مالكاً لنادي بيراميدز، إلا أن تركي آل الشيخ رفض وقتها بسبب سوء سلوك اللاعب وعدم انضباطه، إضافة إلى رغبة كهربا في الحصول على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 25 مليون جنيه مثله مثل أي لاعب أجنبي.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن الكابتن محمود الخطيب دخل مع نادي الزمالك في معركة لن يستطيع الفوز بها في نهاية المطاف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن ينسى أبداً الجلسة التي عقدها الخطيب مع أحمد الشناوي قبل مباراة القمة التي تعمد فيها الأخير استقبال 3 أهداف في شباكه من أجل فوز الأهلي بتلك المباراة.

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