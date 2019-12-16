تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب الجيش المصري في محافظة السويس مساء اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق طلائع الجيش ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف.

قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز الرابع على التوالي على مستوى جميع المسابقات تحت قيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، علماً بأن الفوز الماضي جاء على حساب فريق بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُعاني الفارس الأبيض الليلة من عدة غيابات مؤثرة للغاية على مستوى جميع الخطوط، وخاصة مركز الظهير الأيمن الذي يغيب عنه حازم إمام بداعي الإصابة، إضافة إلى النجم التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده من طرف واحد مؤخراً بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

ويغيب أيضاً عن صفوف الزمالك الليلة القائد محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، مثله مثل اللاعب أحمد سيد زيزو وأيضاً المهاجم المغربي خالد بوطيب الذي اقترب بشدة من الرحيل عن جدران القلعة البيضاء لكثرة إصابته إضافة إلى مستواه الفني الضعيف وخاصة التهديفي.

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