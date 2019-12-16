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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة سقوط كلاً من الغريمين برشلونة وريال مدريد في فخ التعادل خارج الديار قبل أيام قليلة من مباراة الكلاسيكو.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السابعة عشر في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020:

ديبورتيفو ألافيس 1/1 ليغانيس.

غرناطة 2/1 ليفانتي.

ريال سوسيداد 2/2 برشلونة.

أتلتيك بيلباو 0/0 إيبار.

أتلتيكو مدريد 0/2 أوساسونا.

خيتافي 0/2 بلد الوليد.

سيلتا فيغو 2/2 ريال مايوركا.

إسبانيول 2/2 ريال بيتيس.

إشبيلية 2/1 فياريال.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة عشر:

برشلونة، 35 نقطة. ريال مدريد، 35 نقطة. إشبيلية، 31 نقطة. خيتافي، 30 نقطة. أتلتيكو مدريد، 29 نقطة. ريال سوسيداد، 28 نقطة. أتلتيك بيلباو، 27 نقطة. فالنسيا، 27 نقطة. غرناطة، 24 نقطة. أوساسونا، 23 نقطة. ليفانتي، 23 نقطة. ريال بيتيس، 23 نقطة. فياريال، 22 نقطة. ديبورتيفو ألافيس، 19 نقطة. بلد الوليد، 19 نقطة. إيبار، 16 نقطة. ريال مايوركا، 15 نقطة. سيلتا فيغو، 14 نقطة. ليغانيس، 10 نقاط. إسبانيول، 10 نقاط.

ومن المؤكد أن كل أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية سوف تكون موجهة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر 2019 نحو ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وبين ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

يُذكر أن مباراة الكلاسيكو كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2019، إلا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيلها في ذلك الوقت لأسباب أمنية، وتحديداً بسبب الإضطرابات السياسية داخل إقليم كتالونيا.

وبكل تأكيد سوف تحظى مباراة الكلاسيكو هذه المرة بين برشلونة وريال مدريد بأهمية قصوى في كافة أنحاء العالم، نظراً إلى المستوى المتقارب لكلاً من القطبين في الآونة الأخيرة سواء على صعيد النتائج أو خاصة على صعيد المستوى الفني لكلا الطرفين.

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