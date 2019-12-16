رسمياً .. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020

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شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الإثنين إجراء مراسم قرعة الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، وذلك وسط حضور أعرق وأكبر الأندية في القارة الأوروبية التي نجحت في عبور محطة دور المجموعات بسلام.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك أولاً سوف نستعرض لكم الأندية المشاركة في قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر إقامة مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مطلع العام المقبل 2020، وذلك تحديداً بداية من يوم 18 فبراير 2020 وحتى يوم 18 مارس 2020، على أن تُجرى بعدها مباشرة مراسم قرعة الدور ربع النهائي.

يُذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي كان هو بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتُقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا في صيف العام المقبل 2020 على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا، وذلك تحديداً في يوم السبت الموافق 30 مايو 2020، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المشاركة في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

المستوى الأول: باريس سان جيرمان الفرنسي / بايرن ميونخ الألماني / مانشستر سيتي الإنجليزي / يوفنتوس الإيطالي / ليفربول الإنجليزي / برشلونة الإسباني / لايبزيج الألماني / فالنسيا الإسباني.

المستوى الثاني: ريال مدريد الإسباني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / أتالانتا الإيطالي / أتلتيكو مدريد الإسباني / نابولي الإيطالي / بوروسيا دورتموند الألماني / أولمبيك ليون الفرنسي / تشيلسي الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

المباراة الأولى، بوروسيا دورتموند / باريس سان جيرمان.

المباراة الثانية، ريال مدريد / مانشستر سيتي.

المباراة الثالثة، أتالانتا / فالنسيا.

المباراة الرابعة، أتلتيكو مدريد / ليفربول.

المباراة الخامسة، تشيلسي / بايرن ميونخ.

المباراة السادسة، أولمبيك ليون / يوفنتوس.

المباراة السابعة، توتنهام هوتسبير / لايبزيج.

المباراة الثامنة، نابولي / برشلونة.

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