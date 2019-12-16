رسمياً .. نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020

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شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الإثنين إجراء مراسم قرعة دور ال32 للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، حيث يعرف دور ال32 هذه المرة تواجد العديد من الأندية الكبيرة الطامحة في الظفر بلقب الدوري الأوروبي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المشاركة في قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

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ومن المقرر أن تُقام مباريات دور ال32 للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي في آخر أسبوعين من شهر فبراير المقبل من العام القادم 2020، وذلك تحديداً بداية من يوم 20 فبراير 2020، على أن تُقام مباريات الدور ثمن النهائي في شهر مارس من العام ذاته.

يُذكر أن فريق تشيلسي الإنجليزي كان هو بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب جاره فريق أرسنال الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على الملعب الأولمبي في باكو عاصمة دولة أذربيجان.

وتُقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي على ملعب غدانسك على أرض دولة بولندا في صيف العام المقبل 2020، وذلك تحديداً في يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020.

وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المشاركة في قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020:

أياكس أمستردام الهولندي / فريق أبويل نيقوسيا القبرصي.

أرسنال الإنجليزي / الكمار الهولندي.

بنفيكا البرتغالي / بازل السويسري.

سبورتينغ براغا البرتغالي / سيلتك الاسكتلندي.

كلوج الروماني / كلوب بروج البلجيكي.

كوبنهاجن الدنماركي / إسبانيول الإسباني.

أولمبياكوس اليوناني / جينت البلجيكي.

خيتافي الإسباني / إنتر ميلان الإيطالي.

بلدية إسطنبول التركي / لاسك النمساوي.

باير ليفركوزن الألماني / لودوجوريتس البلغاري.

مالمو السويدي / مانشستر يونايتد الإنجليزي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق بورتو البرتغالي.

رينجرز الاسكتلندي / روما الإيطالي.

سالزبورغ النمساوي / إشبيلية الإسباني.

شاختار الأوكراني / سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

فولفسبورج الألماني / ولفرهامبتون الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020:

ولفرهامبتون / إسبانيول.

سبورتينغ لشبونة / بلدية إسطنبول.

خيتافي / أياكس أمستردام.

باير ليفركوزن / بورتو.

كوبنهاجن / سيلتك.

أبويل نيقوسيا / بازل.

كلوج / إشبيلية.

أولمبياكوس / أرسنال.

الكمار / لاسك.

كلوب بروج / مانشستر يونايتد.

لودوجوريتس / إنتر ميلان.

آينتراخت فرانكفورت / سالزبورغ.

شاختار / بنفيكا.

فولفسبورج / مالمو.

روما / جينت.

رينجرز / سبورتينغ براغا.

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