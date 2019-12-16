أحمد حجازي يدخل ضمن اهتمامات رينيه فايلر والأهلي قبل يناير المقبل

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أوضح المصدر أن النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي حالياً قد دخل بقوة ضمن اهتمامات النادي الأهلي وخاصة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري يدرس جدياً في الوقت الحالي إمكانية التعاقد مع المدافع أحمد حجازي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الخطوط الدفاعية للفريق الأول قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر لا يزال حائراً حتى هذه اللحظة، نظراً لكونه لم يستقر بعد على ضم إما لاعب في مركز قلب الدفاع أو لاعب أجنبي في مركز المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي القادم.

وشدد المصدر على أن فايلر سوف يعقد عدة جلسات خاصة في الأيام القادمة، وذلك مع كلاً من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إضافة إلى الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي، من أجل حسم ملف صفقات الأهلي الشتوية في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

يُذكر أن رينيه فايلر كان قد رشح المهاجم النيجيري إليكي لاعب نادي لوزيرن السويسري، من أجل الظفر بخدماته الفترة القادمة، وخاصة بعدما سبق لهما العمل سوياً حينما كان فايلر مديراً فنياً للفريق السويسري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي القادم، من خلال التعاقد بشكل رسمي في يوم الجمعة الماضي مع النجم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر.

وجاءت هذه الصفقة بعدما فسخ كهربا عقده بالتراضي مع ناديه السابق افيس البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي التي وصلت قيمتها إلى مبلغ 400 ألف يورو، علماً بأن عقد كهربا مع الأهلي يمتد لأربعة سنوات ونصف، على أن تصل قيمة الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه إلى مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

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