سموحة يطلب رسمياً ضم صلاح محسن وعمار حمدي من الأهلي

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أرسل مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وطلبت إدارة نادي سموحة في ذلك الخطاب ضم كلاً من صانع الألعاب الشاب عمار حمدي، إضافة إلى المهاجم الشاب صلاح محسن في الميركاتو الشتوي القادم.

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وجاء ذلك العرض الرسمي من طرف النادي السكندري بناءً على رغبة كبيرة من طرف الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بسبب القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها كلاً من صلاح محسن وعمار حمدي.

ويُعاني الثنائي المذكور من الجلوس على مقاعد البدلاء منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، مما قد يجعل الكابتن محمود الخطيب يوافق في نهاية المطاف على رحيل كلاهما شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة فقط دون البيع بصفة نهائية.

ويجد المهاجم صلاح محسن صعوبة كبيرة للغاية في الحصول على أي فرصة للمشاركة بصفة أساسية في المباريات مع الفريق الأهلاوي، بسبب تواجد كلاً من الثنائي مروان محسن إضافة إلى المغربي وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يعتمد أيضاً في الكثير من الأوقات على النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح، مما يجعل فرصة صلاح محسن شبه معدومة داخل جدران القلعة الحمراء.

ومن جانبه، تألق النجم الشاب عمار حمدي بشكل ملفت للغاية خلال النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي فاز بلقبها المنتخب الوطني المصري مما جعله يضمن مقعده في أولمبياد طوكيو المقرر إقامته في صيف العام المقبل 2020.

ولم يشفع ذلك المستوى المميز لعمار حمدي لكي يحصل على فرصة اللعب بصفة أساسية مع المارد الأحمر، نظراً لكثرة اللاعبين المتواجدين في مركزه في الوقت الحالي.

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