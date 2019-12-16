موعد مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية الثلاثاء 17/12/2019

Advertisements

موعد مباراة الهلال وفلامينغو، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الهلال السعودي، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وأيضاً عشاق نادي فلامينغو البرازيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال وفلامينغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينغو.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال وفلامينغو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال وفلامينغو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وفلامينغو

موعد مباراة الهلال وفلامينغو، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة الهلال وفلامينغو تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وفلامينغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال وفلامينغو، ستكون مباراة الهلال وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال وفلامينغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال وفلامينغو

موعد مباراة الهلال وفلامينغو، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام فريق فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على كتابة التاريخ من خلال تحقيق الانتصار دون سواه، حتى يتمكن من حجز مقعده في المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية.

وبات فريق الهلال مُرشحاً وبقوة للمنافسة على لقب مونديال الأندية، بعد الصورة المثالية التي ظهر بها في مباراة الدور ربع النهائي منذ أيام قليلة ماضية، والتي تفوق فيها على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء.

ولم يدخل الزعيم هذه المباراة بكامل قوته منذ البداية، بسبب بعض الغيابات التي ضربت تشكيلته الأساسية قبل مونديال الأندية، وفي مقدمة هذه الغيابات القائد سلمان الفرج الذي ابتعد تماماً عن جميع مباريات الهلال في النسخة الحالية من مونديال الأندية.

ولا تقتصر الغيابات عند ذلك الحد فحسب، بل شملت أيضاً كلاً من النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، إضافة إلى النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بداعي عدم الجاهزية البدنية، على أمل أن يكون الثنائي حاضراً بكامل لياقته البدنية في مباراة المربع الذهبي أمام فريق فلامينغو.

ولا يختلف أحد حالياً على القوة التي يتمتع بها زعيم آسيا في العام الحالي 2019، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاحه في تخطي جميع العقبات التي قابلته في مسابقة دوري أبطال آسيا، ثم تخطي عقبة بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا في آخر عامين على التوالي وهو فريق الترجي الرياضي، مما يجعل أحلام الموج الأزرق مشروعة مهما كان اسم المنافس.

على الجانب المقابل، يبدو فريق فلامينغو في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذا الصدام المنتظر مع الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وخاصة بعدما نجح الفريق البرازيلي في الظفر بلقب كوبا ليبرتادوريس في شهر نوفمبر الماضي عقب فوزه على حساب فريق ريفر بليت الأرجنتيني حامل لقب العام الماضي.

ولم يتوقف فريق فلامينغو عند ذلك الإنجاز وحسب، بل حقق بعدها بساعات قليلة لقب الدوري البرازيلي مستفيداً من تعثر منافسه المباشر فريق بالميراس، مما يجعل فريق فلامينغو عازماً على تحقيق ثلاثية تاريخية مع نهاية مشواره في مونديال الأندية.

ويبقى الأمر المؤكد أن هذه المباراة ستكون ثأرية بالنسبة إلى البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامينغو، نظراً إلى الطريقة التي أجبرته إدارة نادي الهلال على الرحيل بها عن جدران قلعة الزعيم في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2019 عبر إقالته من منصب المدير الفني رغم النتائج الطيبة التي حققها.

وإليكم الآن نتائج فريق الهلال في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الهلال 1/4 عرعر، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 أوراوا ريدز الياباني، ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أوراوا ريدز 2/0 الهلال، إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال 2/4 الجبلين، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 الترجي الرياضي التونسي، ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق فلامينغو في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

فلامينغو 1/2 ريفر بليت الأرجنتيني، نهائي كوبا ليبرتادوريس.

فلامينغو 1/4 سيِارا، الدوري البرازيلي.

بالميراس 3/1 فلامينغو، الدوري البرازيلي.

فلامينغو 1/6 آفاي، الدوري البرازيلي.

سانتوس 0/4 فلامينغو، الدوري البرازيلي.

إقرأ أيضاً: سموحة يطلب رسمياً ضم صلاح محسن وعمار حمدي من الأهلي