الإسماعيلي يطلب رسمياً نقل مباراته مع الأهلي إلى ملعب الإسماعيلية

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أرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين، من أجل مطالبة الأخير بنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة إلى ملعب الإسماعيلية حتى يتم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي ذلك الطلب من طرف إدارة النادي الإسماعيلي نظراً لأن فريق الدراويش يُعتبر هو الفريق المستضيف للمباراة، وبالتالي فإن إقامتها خارج الإسماعيلية لا يُراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

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وإليكم الآن نص الخطاب الرسمي الذي أرسله النادي الإسماعيلي إلى اتحاد الكرة:

النادي الإسماعيلي يؤكد دائماً دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية، ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة، وهو ما جعله يُبدي بعض المرونة في عدة أوقات، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافياً لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى.

وهو ما يتسبب في تأجيج مشاعر الجماهير، يجب إقامة مباراة الإسماعيلي المقبلة مع الأهلي على ملعب النادي الإسماعيلي في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها إلى ملعب آخر، وخاصة لأنها مباراة الإسماعيلي حتى يتم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع.

يُذكر أن مباراة الأهلي والإسماعيلي ستُقام مساء يوم الخميس المقبل بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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