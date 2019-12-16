اتحاد الكرة يؤكد صعوبة إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الأخير

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي المقبلة مساء يوم الخميس القادم على ملعب الإسماعيلية يبدو أمراً في غاية الصعوبة، بالرغم من الخطاب الرسمي الذي أرسله مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان لاتحاد الكرة.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري ليس له أي دخل على الإطلاق في اختيار الملاعب من أجل استضافة المباريات سواء محلياً أو حتى قارياً، حيث يرجع القرار الأول والأخير إلى الجهات الأمنية دون تدخل أي جهات أخرى.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهات الأمنية ترى أن استضافة الأهلي على ملعب الإسماعيلية لن يكون أمناً على الإطلاق في ظل الحساسية الكبيرة ما بين جماهير الطرفين، وذلك بعكس استضافة فريق الدراويش لأي فريق آخر سواء محلياً أو حتى على المستوى القاري.

وشدد المصدر على أن مباراة الأهلي والإسماعيلي سوف تُقام على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية يوم الخميس المقبل دون أي تعديل تماماً، حتى وإن كان ذلك لا يُرضي النادي الإسماعيلي ومجلس إدارته.

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