تشكيل الزمالك الرسمي الليلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك تحديداً بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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