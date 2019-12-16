موعد مباراة الترجي والسد في كأس العالم للأندية الثلاثاء 17/12/2019

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موعد مباراة الترجي والسد، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق السد القطري في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، إضافة إلى عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي وأيضاً عشاق نادي السد القطري، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الترجي والسد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الترجي والسد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي والسد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الترجي والسد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي والسد

موعد مباراة الترجي والسد، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق السد القطري في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة الترجي والسد تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الترجي والسد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الترجي والسد، ستكون مباراة الترجي والسد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الترجي والسد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الترجي والسد

موعد مباراة الترجي والسد، يدخل فريق الترجي الرياضي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره فريق السد القطري في مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الظفر بالمركز الخامس في النسخة الحالية من مونديال الأندية في المقام الأول.

ويبقى الهدف الأسمى بالنسبة إلى الفريق التونسي هو ضرورة مصالحة جماهيره الغاضبة، والتي حضرت إلى العاصمة القطرية الدوحة بأعداد كبيرة للغاية من أجل مؤازرة اللاعبين في مسابقة كأس العالم للأندية، إلا أن الصدمة حلت على الجميع بعد الخسارة في مباراة الدور ربع النهائي على يد فريق الهلال السعودي بهدف وحيد مقابل لا شيء.

ولا يقتصر الأمر على الخسارة وحسب، بل إن فريق الترجي الرياضي قدم مباراة سيئة من الناحية الفنية أمام نجوم فريق الهلال، مما يُبرز بدوره الفارق الذي أصبح شاسعاً بين أندية القارة الأفريقية وبين أندية القارة الآسيوية.

ولم يشفع لفريق الترجي نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين على التوالي، حيث تُوج باللقب في العام الحالي 2019 إضافة إلى العام الماضي 2018 في إنجاز كبير لأبناء الدم والذهب على هامش احتفالاته بالمئوية.

على الجانب المقابل، يعيش فريق السد القطري أجوائاً سلبية للغاية بدوره بعد الإقصاء المفاجئ من الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، بالرغم من أنه مستضيف البطولة إضافة إلى عدد النجوم الهائل المتواجد في صفوفه، أو حتى مديره الفني الذي يحمل خبرات هائلة في عالم كرة القدم وهو النجم الإسباني السابق تشافي هيرنانديز.

ولم يُساعد كل ذلك فريق السد القطري على تخطي عقبة فريق مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي، حيث تمكن الفريق المكسيكي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية بين الطرفين.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق السد بات مُطالباً الآن بضرورة إنهاء مونديال الأندية في المركز الخامس، وخاصة في ظل الأصوات التي بدأت تعلو في الآونة الأخيرة والتي طالبت برحيل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز من منصب المدير الفني للزعيم القطري، بسبب نقص الخبرات التدريبية لديه مقارنة بأسماء أخرى.

وإليكم الآن نتائج فريق الترجي الرياضي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الملعب التونسي 0/0 الترجي الرياضي، الدوري التونسي.

الترجي الرياضي 1/1 أولمبيك أسفي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الرجاء البيضاوي المغربي 2/0 الترجي الرياضي، دوري أبطال إفريقيا.

الترجي الرياضي 0/1 شبيبة القبائل الجزائري، دوري أبطال إفريقيا.

الترجي الرياضي 1/0 الهلال السعودي، كأس العالم للأندية.

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