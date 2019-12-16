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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020:

بوروسيا دورتموند الألماني / باريس سان جيرمان الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني / ليفربول الإنجليزي.

أتالانتا الإيطالي / فالنسيا الإسباني.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي / لايبزيج الألماني.

تشيلسي الإنجليزي / بايرن ميونخ الألماني.

نابولي الإيطالي / برشلونة الإسباني.

ريال مدريد الإسباني / مانشستر سيتي الإنجليزي.

أولمبيك ليون الفرنسي / يوفنتوس الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة:

بوروسيا دورتموند / باريس سان جيرمان، ذهاب الدور ثمن النهائي، الثلاثاء 18 فبراير 2020، ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا.

أتلتيكو مدريد / ليفربول، ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

أتالانتا / فالنسيا، الأربعاء 19 فبراير 2020، ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

توتنهام هوتسبير / لايبزيج، ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن.

تشيلسي / بايرن ميونخ، الثلاثاء 25 فبراير 2020، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

نابولي / برشلونة، ملعب سان باولو في مدينة نابولي على أرض دولة إيطاليا.

ريال مدريد / مانشستر سيتي، الأربعاء 26 فبراير 2020، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

أولمبيك ليون / يوفنتوس، ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا.

فالنسيا / أتالانتا، إياب الدور ثمن النهائي، الثلاثاء 10 مارس 2020، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا.

لايبزيج / توتنهام هوتسبير، ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة ألمانيا.

باريس سان جيرمان / بوروسيا دورتموند، الأربعاء 11 مارس 2020، ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

ليفربول / أتلتيكو مدريد، ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

مانشستر سيتي / ريال مدريد، الثلاثاء 17 مارس 2020، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا.

يوفنتوس / أولمبيك ليون، ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

بايرن ميونخ / تشيلسي، الأربعاء 18 مارس 2020، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا.

برشلونة / نابولي، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

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