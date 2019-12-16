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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات دور ال32 للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة دور ال32 من عمر المسابقة.
وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.
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وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020:
- سبورتينغ لشبونة البرتغالي / بلدية إسطنبول التركي.
- خيتافي الإسباني / أياكس أمستردام الهولندي.
- كوبنهاجن الدنماركي / سيلتك الاسكتلندي.
- كلوج الروماني / إشبيلية الإسباني.
- كلوب بروج البلجيكي / مانشستر يونايتد الإنجليزي.
- لودوجوريتس البلغاري / إنتر ميلان الإيطالي.
- آينتراخت فرانكفورت الألماني / سالزبورغ النمساوي.
- شاختار الأوكراني / بنفيكا البرتغالي.
- رينجرز الاسكتلندي / سبورتينغ براغا البرتغالي.
- ولفرهامبتون الإنجليزي / إسبانيول الإسباني.
- باير ليفركوزن الألماني / بورتو البرتغالي.
- أبويل نيقوسيا القبرصي / بازل السويسري.
- الكمار الهولندي / لاسك النمساوي.
- فولفسبورج الألماني / مالمو السويدي.
- روما الإيطالي / جينت البلجيكي.
- أولمبياكوس اليوناني / أرسنال الإنجليزي.
والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:
- سبورتينغ لشبونة / بلدية إسطنبول، ذهاب دور ال32، الخميس 20 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.
- خيتافي / أياكس أمستردام.
- كوبنهاجن / سيلتك.
- كلوج / إشبيلية.
- كلوب بروج / مانشستر يونايتد.
- لودوجوريتس / إنتر ميلان.
- آينتراخت فرانكفورت / سالزبورغ.
- شاختار / بنفيكا.
- رينجرز / سبورتينغ براغا، الساعة العاشرة مساءً.
- ولفرهامبتون / إسبانيول.
- باير ليفركوزن / بورتو.
- أبويل نيقوسيا / بازل.
- الكمار / لاسك.
- فولفسبورج / مالمو.
- روما / جينت.
- أولمبياكوس / أرسنال.
- سبورتينغ براغا / رينجرز، إياب دور ال32، الأربعاء 26 فبراير 2020، الساعة السابعة مساءً.
- جينت / روما، الخميس 27 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.
- مالمو / فولفسبورج.
- لاسك / الكمار.
- بازل / أبويل نيقوسيا.
- بورتو / باير ليفركوزن.
- إسبانيول / ولفرهامبتون.
- أرسنال / أولمبياكوس، الساعة العاشرة مساءً.
- بنفيكا / شاختار.
- سالزبورغ / آينتراخت فرانكفورت.
- إنتر ميلان / لودوجوريتس.
- مانشستر يونايتد / كلوب بروج.
- إشبيلية / كلوج.
- سيلتك / كوبنهاجن.
- أياكس أمستردام / خيتافي.
- بلدية إسطنبول / سبورتينغ لشبونة.
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