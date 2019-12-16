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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات دور ال32 للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة دور ال32 من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020:

سبورتينغ لشبونة البرتغالي / بلدية إسطنبول التركي.

خيتافي الإسباني / أياكس أمستردام الهولندي.

كوبنهاجن الدنماركي / سيلتك الاسكتلندي.

كلوج الروماني / إشبيلية الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي / مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لودوجوريتس البلغاري / إنتر ميلان الإيطالي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني / سالزبورغ النمساوي.

شاختار الأوكراني / بنفيكا البرتغالي.

رينجرز الاسكتلندي / سبورتينغ براغا البرتغالي.

ولفرهامبتون الإنجليزي / إسبانيول الإسباني.

باير ليفركوزن الألماني / بورتو البرتغالي.

أبويل نيقوسيا القبرصي / بازل السويسري.

الكمار الهولندي / لاسك النمساوي.

فولفسبورج الألماني / مالمو السويدي.

روما الإيطالي / جينت البلجيكي.

أولمبياكوس اليوناني / أرسنال الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

سبورتينغ لشبونة / بلدية إسطنبول، ذهاب دور ال32، الخميس 20 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.

خيتافي / أياكس أمستردام.

كوبنهاجن / سيلتك.

كلوج / إشبيلية.

كلوب بروج / مانشستر يونايتد.

لودوجوريتس / إنتر ميلان.

آينتراخت فرانكفورت / سالزبورغ.

شاختار / بنفيكا.

رينجرز / سبورتينغ براغا، الساعة العاشرة مساءً.

ولفرهامبتون / إسبانيول.

باير ليفركوزن / بورتو.

أبويل نيقوسيا / بازل.

الكمار / لاسك.

فولفسبورج / مالمو.

روما / جينت.

أولمبياكوس / أرسنال.

سبورتينغ براغا / رينجرز، إياب دور ال32، الأربعاء 26 فبراير 2020، الساعة السابعة مساءً.

جينت / روما، الخميس 27 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.

مالمو / فولفسبورج.

لاسك / الكمار.

بازل / أبويل نيقوسيا.

بورتو / باير ليفركوزن.

إسبانيول / ولفرهامبتون.

أرسنال / أولمبياكوس، الساعة العاشرة مساءً.

بنفيكا / شاختار.

سالزبورغ / آينتراخت فرانكفورت.

إنتر ميلان / لودوجوريتس.

مانشستر يونايتد / كلوب بروج.

إشبيلية / كلوج.

سيلتك / كوبنهاجن.

أياكس أمستردام / خيتافي.

بلدية إسطنبول / سبورتينغ لشبونة.

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