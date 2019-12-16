مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات دور ال32 للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، بعدما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم قرعة دور ال32 من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي أسفرت عنها قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن أولاً نتائج قرعة دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020:

  • سبورتينغ لشبونة البرتغالي / بلدية إسطنبول التركي.
  • خيتافي الإسباني / أياكس أمستردام الهولندي.
  • كوبنهاجن الدنماركي / سيلتك الاسكتلندي.
  • كلوج الروماني / إشبيلية الإسباني.
  • كلوب بروج البلجيكي / مانشستر يونايتد الإنجليزي.
  • لودوجوريتس البلغاري / إنتر ميلان الإيطالي.
  • آينتراخت فرانكفورت الألماني / سالزبورغ النمساوي.
  • شاختار الأوكراني / بنفيكا البرتغالي.
  • رينجرز الاسكتلندي / سبورتينغ براغا البرتغالي.
  • ولفرهامبتون الإنجليزي / إسبانيول الإسباني.
  • باير ليفركوزن الألماني / بورتو البرتغالي.
  • أبويل نيقوسيا القبرصي / بازل السويسري.
  • الكمار الهولندي / لاسك النمساوي.
  • فولفسبورج الألماني / مالمو السويدي.
  • روما الإيطالي / جينت البلجيكي.
  • أولمبياكوس اليوناني / أرسنال الإنجليزي.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات دور ال32 للدوري الأوروبي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

  • سبورتينغ لشبونة / بلدية إسطنبول، ذهاب دور ال32، الخميس 20 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.
  • خيتافي / أياكس أمستردام.
  • كوبنهاجن / سيلتك.
  • كلوج / إشبيلية.
  • كلوب بروج / مانشستر يونايتد.
  • لودوجوريتس / إنتر ميلان.
  • آينتراخت فرانكفورت / سالزبورغ.
  • شاختار / بنفيكا.
  • رينجرز / سبورتينغ براغا، الساعة العاشرة مساءً.
  • ولفرهامبتون / إسبانيول.
  • باير ليفركوزن / بورتو.
  • أبويل نيقوسيا / بازل.
  • الكمار / لاسك.
  • فولفسبورج / مالمو.
  • روما / جينت.
  • أولمبياكوس / أرسنال.
  • سبورتينغ براغا / رينجرز، إياب دور ال32، الأربعاء 26 فبراير 2020، الساعة السابعة مساءً.
  • جينت / روما، الخميس 27 فبراير 2020، الساعة 19:55 مساءً.
  • مالمو / فولفسبورج.
  • لاسك / الكمار.
  • بازل / أبويل نيقوسيا.
  • بورتو / باير ليفركوزن.
  • إسبانيول / ولفرهامبتون.
  • أرسنال / أولمبياكوس، الساعة العاشرة مساءً.
  • بنفيكا / شاختار.
  • سالزبورغ / آينتراخت فرانكفورت.
  • إنتر ميلان / لودوجوريتس.
  • مانشستر يونايتد / كلوب بروج.
  • إشبيلية / كلوج.
  • سيلتك / كوبنهاجن.
  • أياكس أمستردام / خيتافي.
  • بلدية إسطنبول / سبورتينغ لشبونة.

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