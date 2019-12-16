القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بمشاركة “تريزيجيه” الثلاثاء 17/12/2019

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أستون فيلا، وأيضاً عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2019 / 2020 م.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات المفتوحة الناقلة للمُباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا، يرغب كل عاشق لنادي أستون فيلا في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي أستون فيلا متابعة مباراة ليفربول وأستون فيلا في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية عبر قناة بي إن سبورت HD2 إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD12 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

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