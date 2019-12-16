تفاصيل أزمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم

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نشبت أزمة بالدقائق الأخيرة بالمباراة التي جمعت فريقي الزمالك وطلائع الجيش على أرضية ملعب الجيش، والتي انتهت لصالح الفريق العسكري بنتيجة 2-3.

حيث اعترض الجهاز الفني للزمالك على رمي الصبية التابعين لنادي الجيش بالكرات في الملعب في أثناء المباراة الأمر الذي تسبب في تدخل مراقب المباراة واستبعاد الصبي.

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وقام الجهاز الفني للزمالك بمطالبة مراقب المباراة تدوين ما حدث في التقرير الذي يُقدم للجنة المسابقات.

وأشار أحد المتواجدين بالملعب إلى أن عدم تدخل الحكم جهاد جريشة نتج عنه زيادة اعتراضات الجهاز الفني للزمالك، مما جعل الأمن يرفض خروج طاقم تحكيم المباراة إلا بعد أن يخرج الجهاز الفني للزمالك ولاعبيه بالكامل من الملعب.

واستطاع الجيش أن يحقق الفوز الأول به بالدور بنتيجة 2-3 بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.