مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/12/2019 .. الهلال وفلامينغو والترجي ضد السد

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في مسابقة الدوري الألماني، وفي مقدمتها مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزيج، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة كأس العالم للأندية، وفي مقدمتها مباراة الهلال السعودي مع نظيره فريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الترجي الرياضي التونسي / السد القطري، كأس العالم للأندية، مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق هيكل الصغير، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الهلال السعودي / فلامينغو البرازيلي، كأس العالم للأندية، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إنبي / المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق رامي بهجت، الساعة الخامسة مساءً.

بيراميدز / الجونة، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الكواليني، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بوروسيا دورتموند / لايبزيج، الدوري الألماني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موناكو / ليل، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ثمن النهائي، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة 22:05 مساءً.

أستون فيلا / ليفربول، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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