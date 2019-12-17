تشكيل الهلال وفلامينغو المتوقع الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق فلامينغو البرازيلي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة الهلال وفلامينغو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الهلال وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD، المعلق عصام الشوالي.

قناة الكأس الرياضية الثالثة HD، المعلق خليل البلوشي.

قناة الكأس الرياضية السادسة HD، المعلق سمير اليعقوبي.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الليلة أمام نظيره فريق فلامينغو:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيسكو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق فلامينغو في مباراة الليلة أمام نظيره فريق الهلال:

حراسة المرمى: دييغو ألفيس.

خط الدفاع: رافينيا / رودريغو كايو / بابلو ماري / فيليبي لويس.

خط الوسط: ويليان آرو / جيرسون / جيورجيان / ريبيرو / برونو هنريكي.

خط الهجوم: غابرييل باربوسا.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

يُذكر أن فريق الهلال كان قد وصل إلى محطة الدور نصف النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تخطى عقبة فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي، حيث فاز عليه بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء.

ويُشارك الزعيم في مونديال الأندية بصفته حامل لقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2019، حيث فاز في المباراة النهائية على حساب فريق أوراوا ريدز الياباني، فيما يُشارك فريق فلامينغو في مونديال الأندية بصفته حامل لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2019، حيث فاز في المباراة النهائية على فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

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