حسام البدري: الدوري المصري فقير رغم إثارته والقادم أفضل للمنتخب الوطني

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أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أن مسابقة الدوري المصري الممتاز تُعتبر فقيرة وليست غنية باللاعبين، بالرغم من الإثارة الكبيرة التي تشهدها العديد من المباريات المحلية في الموسم الحالي.

وأوضح حسام البدري خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” أن مسابقة الدوري العام لم تُفرز منذ انطلاقة الموسم الجاري وحتى الآن أي وجوه جديدة من الممكن أن يكون لها مكان داخل صفوف المنتخب الوطني المصري المرحلة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أنه يحترم جميع اللاعبين المتواجدين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن مستواهم الفني لا يؤهلهم تماماً للتواجد رفقة منتخب مصر في المحافل الدولية الهامة المقبلة.

وشدد البدري في حديثه على أنه سوف يعتمد بدون أدنى شك على العديد من العناصر التي ساهمت في فوز منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يستدعي كل لاعبي المنتخب الأولمبي مثلما يعتقد الجميع بل حسب احتياجات المنتخب الأول فقط.

وعن البداية المخيبة لمنتخب مصر في مشوار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2021، أشار حسام البدري إلى أن المنتخب الوطني عانى من العديد من الظروف السيئة في تلك الفترة الماضية، إلا أن ذلك لن يمنعه من القتال في بقية مشواره من أجل إسعاد الشعب المصري.

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