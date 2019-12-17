الهلال مُهدد بعدم استضافة الأهلي في دوري الأبطال بسبب ضعف إمكانيات ملعبه

Advertisements

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني مُهدداً بعدم استضافة أي مباراة قادمة على ملعبه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أرسل له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدة ملاحظات هامة للغاية على بعض النواقص في ملعب أم درمان.

وطالب الاتحاد الإفريقي بضرورة قيام مجلس إدارة نادي الهلال بتحسين جميع النواقص في ملعب أم درمان، حتى يتمكن من خوض جميع مبارياته المتبقية في مسابقة دوري الأبطال على أرضه ووسط جماهيره دون أن يتم نقل المباريات إلى ملعب آخر أو حتى خارج دولة السودان.

Advertisements

وإليكم الآن الملاحظات التي أرسلها الكاف لنادي الهلال بخصوص ملعب أم درمان:

تحسين إضاءة الملعب.

تركيب 6 سارية أعلام على الناحية الشرقية.

توفير غرفة مراقبة مزودة بدائرة تلفزيونية.

تزويد إضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء.

تزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة انترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات.

تزويد الملعب بكافتريا من أجل تقديم المرطبات والوجبات السريعة في كل القطاعات.

تخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحية.

إقرأ أيضاً: حسام البدري: الدوري المصري فقير رغم إثارته والقادم أفضل للمنتخب الوطني