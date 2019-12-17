تشكيل الترجي والسد المتوقع اليوم في كأس العالم للأندية

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يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي مع نظيره فريق السد القطري، ضمن مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة الترجي والسد تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الترجي والسد منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1، المعلق علي محمد علي.

قناة الكأس الرياضية الثالثة HD، المعلق أحمد الطيب.

قناة الكأس الرياضية السادسة HD، المعلق هيكل الصغير.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الترجي الرياضي في مباراة اليوم أمام نظيره فريق السد:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / محمد أمين اليعقوبي / عبد القادر بدران / إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / كوامي بونسو / عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: أنيس البدري / حمدو المصري / إبراهيم واتارا.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق السد في مباراة اليوم أمام نظيره فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: مشعل عيسى برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميغيل / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن.

خط الوسط: سالم الهاجري / غابي فيرنانديث / حسين الهيدوس / نام تاي هي / أكرم عفيف.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

المدير الفني: الإسباني تشافي هيرنانديز.

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