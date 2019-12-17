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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث واصل ليفربول في هذه الجولة نتائجه المثالية فيما استعاد مانشستر سيتي توازنه من جديد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السابعة عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي 2019 / 2020:

ليفربول 0/2 واتفورد.

تشيلسي 1/0 بورنموث.

شيفيلد يونايتد 0/2 أستون فيلا.

ليستر سيتي 1/1 نورويتش سيتي.

بيرنلي 0/1 نيوكاسل يونايتد.

ساوثهامبتون 1/0 وست هام يونايتد.

مانشستر يونايتد 1/1 إيفرتون.

ولفرهامبتون 2/1 توتنهام هوتسبير.

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي.

كريستال بالاس 1/1 برايتون أند هوف ألبيون.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السابعة عشر:

ليفربول، 49 نقطة. ليستر سيتي، 39 نقطة. مانشستر سيتي، 35 نقطة. تشيلسي، 29 نقطة. توتنهام هوتسبير، 26 نقطة. مانشستر يونايتد، 25 نقطة. شيفيلد يونايتد، 25 نقطة. ولفرهامبتون، 24 نقطة. كريستال بالاس، 23 نقطة. أرسنال، 22 نقطة. نيوكاسل يونايتد، 22 نقطة. بيرنلي، 21 نقطة. برايتون أند هوف ألبيون، 20 نقطة. بورنموث، 19 نقطة. وست هام يونايتد، 19 نقطة. إيفرتون، 18 نقطة. أستون فيلا، 15 نقطة. ساوثهامبتون، 15 نقطة. نورويتش سيتي، 12 نقطة. واتفورد، 9 نقاط فقط لا غير.

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