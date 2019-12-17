اتحاد الكرة يُغرم إبراهيم حسن 50 ألف جنيه مع إيقافه 6 مباريات لسوء السلوك

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات قاسية للغاية على الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة، بسبب سلوكه السيء خلال مباراة سموحة وأسوان يوم أمس الإثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على إبراهيم حسن وصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، كما قررت أيضاً إيقافه لمدة 6 مباريات قادمة في مسابقة الدوري العام.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل قامت اللجنة أيضاً بفرض غرامة مالية على نادي سموحة وصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه بسبب إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للفريق السكندري.

على صعيد متصل، فرضت اللجنة غرامة مالية على الكابتن حسن مصطفى المدرب العام لفريق سموحة وصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، كما تم إيقافه لمدة 8 مباريات قادمة بسبب سلوكه السيء تجاه المشرف العام على فريق أسوان.

وكانت مباراة سموحة وأسوان قد شهدت اعتراضات هائلة من طرف الجهاز الفني لفريق سموحة وخاصة الكابتن إبراهيم حسن على قرارات طاقم تحكيم المباراة.

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