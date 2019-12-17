رامي ربيعة يغيب عن مران اليوم والشكوك تحوم حول جاهزيته قبل لقاء الإسماعيلي

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باتت الشكوك تحوم بقوة حول قدرة المدافع رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب رامي ربيعة عن التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء، بسبب حالة الإجهاد التي أصابته لكثرة المباريات التي خاضها المارد الأحمر في الآونة الأخيرة على مستوى جميع المسابقات.

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ومن المقرر أن يخضع رامي ربيعة إلى فحص طبي يوم غداً الأربعاء تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية إضافة إلى حسم موقفه النهائي من مباراة الإسماعيلي القادم المقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي كان قد انتصر في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق حرس الحدود بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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