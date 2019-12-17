فحص طبي يحسم مصير رمضان صبحي وعمرو السولية قبل مواجهة الإسماعيلي

Advertisements

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبات هائلة للغاية، قبل يومين فقط من مباراته القادمة المرتقبة التي ستجمعه مع مضيفه فريق الإسماعيلي يوم الخميس المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الصعوبات بعدما غاب عن التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء النجم عمرو السولية، بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعله غير قادر على المشاركة مع زملائه، على أن يخضع اللاعب إلى فحص طبي يوم غداً الأربعاء من أجل تحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي.

Advertisements

على صعيد متصل، لم يتمكن النجم رمضان صبحي من استكمال المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم أيضاً، بسبب شعوره ببعض الألم على مستوى العضلة الخلفية، مما أجبره على مغادرة ملعب مختار التتش قبل نهاية الحصة التدريبية رفقة الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، على أن يخضع بدوره إلى فحص طبي يوم غداً الأربعاء لحسم موقفه من لقاء الدراويش أيضاً.

ومن جانبه، عاد النجم المخضرم حسام عاشور للمشاركة بشكل طبيعي للغاية في التدريبات انطلاقاً من اليوم الثلاثاء، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

إقرأ أيضاً: رامي ربيعة يغيب عن مران اليوم والشكوك تحوم حول جاهزيته قبل لقاء الإسماعيلي