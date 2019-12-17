الأهلي يُقرر التوجه للإسكندرية غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

Advertisements

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر التوجه يوم غداً الأربعاء إلى مدينة الإسكندرية، من أجل الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة فريق الإسماعيلي مساء يوم الخميس المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدرب رينيه فايلر أن المران الختامي لفريق الأهلي سوف يُقام في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم غداً الأربعاء، على أن يتم الإعلان بعد نهاية الحصة التدريبية مباشرة عن قائمة الأهلي المشاركة في اللقاء القادم أمام فريق الدراويش.

Advertisements

وتتحرك بعثة المارد الأحمر عصر يوم غداً الأربعاء تجاه مدينة الإسكندرية، على أن تبيت في إحدى الفنادق داخل المدينة، حتى يُحافظ اللاعبون على تركيزهم قبل ساعات من مباراة الإسماعيلي، إضافة إلى حصولهم على قسط من الراحة لتفادي تعرض أي لاعب لإصابات عضلية بسبب تأثير السفر.

إقرأ أيضاً: فحص طبي يحسم مصير رمضان صبحي وعمرو السولية قبل مواجهة الإسماعيلي