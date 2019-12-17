رئيس الزمالك يدعو مجلس الإدارة لاجتماع طارئ بسبب الخسارة من طلائع الجيش !

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء قد دعا جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم أمس الإثنين على يد فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن رئيس الزمالك لن يُناقش في ذلك الاجتماع أي شيء بخصوص بملف النجم محمود عبد المنعم كهربا، والذي تعاقد بشكل رسمي مع الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن الاجتماع سيكون الهدف منه هو بحث أسباب الهزيمة التي تعرض لها فريق الزمالك على يد فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشدد المصدر على أن فكرة إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من منصب المدير الفني لفريق الزمالك لن تكون مطروحة تماماً في ذلك الاجتماع، وخاصة وأن كاتيرون تم تعيينه في ذلك المنصب منذ شهر فقط تقريباً.

يُذكر أن الخسارة الجديدة التي تعرض لها الفارس الأبيض يوم أمس الإثنين تُعد هي الثانية له في مسابقة الدوري العام الموسم الحالي، مما جعله يبتعد كثيراً عن المنافسة على اللقب مع المارد الأحمر.

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