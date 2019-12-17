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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة تعثر فريق إنتر ميلان المتصدر، إضافة إلى استغلال يوفنتوس حامل اللقب لذلك الأمر واشتعال المنافسة بينهما على اللقب.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السادسة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020:

بريشيا 0/3 ليتشي.

نابولي 2/1 بارما.

جنوى 1/0 سامبدوريا.

هيلاس فيرونا 3/3 تورينو.

ميلان 0/0 ساسولو.

بولونيا 1/2 أتالانتا.

يوفنتوس 1/3 أودينيزي.

روما 1/3 سبال.

فيورنتينا 1/1 إنتر ميلان.

كالياري 2/1 لاتسيو.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة السادسة عشر:

إنتر ميلان، 39 نقطة. يوفنتوس، 39 نقطة. لاتسيو، 36 نقطة. روما، 32 نقطة. كالياري، 29 نقطة. أتالانتا، 28 نقطة. بارما، 24 نقطة. نابولي، 21 نقطة. تورينو، 21 نقطة. ميلان، 21 نقطة. بولونيا، 19 نقطة. هيلاس فيرونا، 19 نقطة. فيورنتينا، 17 نقطة. ساسولو، 16 نقطة. ليتشي، 15 نقطة. سامبدوريا، 15 نقطة. أودينيزي، 15 نقطة. بريشيا، 13 نقطة. جنوى، 11 نقطة. سبال، 9 نقاط فقط لا غير.

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