ضربة جديدة للأهلي بعد اقتراب أحمد فتحي من الغياب عن مباراة الإسماعيلي

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة جديدة موجعة، بعدما بات نجمه المخضرم أحمد فتحي قريباً بدوره من الغياب عن المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان أحمد فتحي قد تعرض إلى الإصابة بكدمة على مستوى الركبة في المباراة الماضية التي فاز فيها الأهلي على حساب ضيفه فريق حرس الحدود بهدف وحيد مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري العام.

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وبناءً على هذه الإصابة، لم يتمكن الجوكر من المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر سواء في مران يوم أمس الإثنين أو حتى في مران اليوم الثلاثاء، على أن يتم حسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الإسماعيلي في مران يوم غداً الأربعاء.

يُذكر أن أحمد فتحي ليس هو اللاعب الوحيد الذي تحوم الشكوك حول جاهزيته قبل لقاء فريق الدراويش، حيث من المرجح أيضاً غياب كلاً من الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية، إضافة إلى رمضان صبحي بسبب الإصابة.

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