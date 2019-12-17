سيد عبد الحفيظ يؤكد استحالة مشاركة السولية في مباراة الإسماعيلي

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أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي استحالة مشاركة النجم عمرو السولية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن عمرو السولية لا يُعاني فقط من نزلة برد، وإنما يُعاني من نزلة معوية حادة مما يعني بالتالي صعوبة تواجده في قائمة الأهلي المتجهة يوم غداً الأربعاء إلى مدينة الإسكندرية.

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وأشار أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي لا يرغب في المخاطرة باللاعب، وخاصة بعدما تحامل السولية على نفسه من أجل المشاركة في المباراة الماضية أمام فريق حرس الحدود.

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