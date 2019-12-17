الجهات الأمنية ترفض تماماً نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي إلى الإسماعيلية

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجهات الأمنية قد رفضت تماماً فكرة نقل مباراة الأهلي والإسماعيلي المقبلة من ملعب المكس في مدينة الإسكندرية إلى ملعب الإسماعيلية يوم الخميس القادم.

وأكد المصدر أن مدينة الإسماعيلية لن تكون مناسبة تماماً في الوقت الحالي لاستضافة فريق الأهلي، بسبب حالة الاحتقان بين جماهير الناديين مما قد يؤدي لحدوث أزمة الجميع في غنى عنها.

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وأشار أيضاً إلى أن الجهات الأمنية أقرت إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب المكس في موعدها المحدد سابقاً، على أن يقتصر الحضور الجماهيري في المدرجات على أعضاء مجلس الإدارة لكلاً من الطرفين فقط لا غير.

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