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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة التاسعة للنسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم الخميس المقبل.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي حامل اللقب وبين مضيفه الإسماعيلي على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الإسماعيلي / الأهلي، الخميس 19 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أسوان / الإنتاج الحربي، الجمعة 20 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

حرس الحدود / المقاولون العرب، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الاتحاد السكندري / اف سي مصر، مؤجلة إلى وقت لاحق.

مصر المقاصة / طنطا، الساعة الخامسة مساءً.

الزمالك / سموحة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الجونة / طلائع الجيش، السبت 21 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وادي دجلة / إنبي، الساعة الخامسة مساءً.

المصري البورسعيدي / بيراميدز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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