الزمالك يصرف جزء من مستحقات لاعبيه الليلة رغم الخسارة من طلائع الجيش

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سوف يصرف مساء اليوم الثلاثاء جزء من المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك يوم أمس الإثنين على يد فريق طلائع الجيش.

وأكد المصدر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دعا أعضاء مجلس الإدارة بالكامل اليوم لاجتماع طارئ، من أجل الحديث معهم حول أسباب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفارس الأبيض على يد فريق طلائع الجيش.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس الزمالك وعد لاعبي الزمالك بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة الليلة، على أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء من خلال الفوز في المباراة القادمة أمام فريق سموحة يوم الجمعة المقبل.

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