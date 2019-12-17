الأهلي ينفي تعرض رمضان صبحي لإصابة خطيرة في مران اليوم

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نفى النادي الأهلي تماماً كل الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الساعات الماضية، وذلك بخصوص تعرض النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى إصابة خطيرة على هامش مشاركته في مران اليوم الثلاثاء.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له اليوم أن الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي عبارة عن شد خفيف على مستوى العضلة الخلفية، مما جعله غير قادر على إكمال الحصة التدريبية.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب لا يزال لم يخضع بعض إلى الفحص الطبي من أجل الكشف عن طبيعة إصابته أو حتى مدة غيابه، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك الفحص سوف يخضع له رمضان صبحي يوم غداً الأربعاء من أجل حسم موقفه من مباراة الإسماعيلي المقبلة.

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