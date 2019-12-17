زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

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وإليكم الآن قائمة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / ألفونس أريولا / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / إيدير / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / لوكا يوفيتش / رودريجو / فينيسيوس جونيور.

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