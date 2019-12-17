رئيس الزمالك يُطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير .. ويؤكد: لا مكان للمتمردين بيننا

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء مع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الحديث معهم حول الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق يوم أمس الإثنين على يد فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام رئيس نادي الزمالك أيضاً بفتح ملف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال هذه الجلسة، من أجل محاولة تحويل تركيز الفريق على خوض المباريات فقط لا غير دون التفكير في أي أمور أخرى خارج أرض الملعب.

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وإليكم الآن أبرز ما قاله رئيس الزمالك خلال جلسته اليوم مع اللاعبين:

الجميع يتحمل مسؤولية خسارة المباراة الماضية أمام طلائع الجيش سواء مجلس إدارة أو خاصة لاعبين، المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لا ذنب له على الإطلاق نظراً لكونه استلم منصبه منذ مدة قصيرة.

لا يجوز أن يخسر فريق الزمالك من أندية مثل طلائع الجيش وإنبي، لن أشعر أبداً بوجود مؤامرة من جانب اللاعبين مثلما يتردد بين جماهير نادي الزمالك، أنتم أفضل لاعبين سواء في مصر أو في الوطن العربي بأكمله.

باب الرحيل مفتوح لأي لاعب في الزمالك لا يستطيع تحمل ظروف ناديه بخصوص المستحقات المادية، عليه فقط أن يرحل في شهر يناير المقبل بدون أي مشاكل على الإطلاق، من يرغب في الاستمرار معنا عليه تحمل ظروف ناديه.

مجلس الإدارة الحالي سدد العام الحالي مبلغ 96 مليون جنيه مصري للاعبين سابقين كانوا متواجدين مع نادي الزمالك في عهد ممدوح عباس، وسددنا أيضاً مبلغ 422 مليون جنيه مصري خلال عام ونصف من أجل تفادي خصم نقاط من رصيد الزمالك بسبب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يُمكن أن يُهدر الفريق في مقابل ذلك نقاطاً بهذه السهولة مثلما هو الحال الآن.

لدينا مشكلة مع الشركة الراعية التي خصمت مننا مبلغ 140 مليون جنيه مصري بسبب إنشاء قناة نادي الزمالك، لا أرغب في سماع وجود لاعب يرفض خوض التدريبات أو يتمرد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ما حدث أمام طلائع الجيش يُعتبر “مسخرة”، أنتم لاعبون محترفون ولستم مرتزقة، دفعنا لأنديتكُم الملايين من أجل ضمان تواجد كلاً منكم مع نادي الزمالك بعد أن أكدتوا لنا حبكم له، من غير المقبول التفريط في 8 نقاط في 3 مباريات بهذه الطريقة.

الليلة سوف نصرف مبلغ 10 مليون جنيه مصري سوف يتم توزيعها بالتساوي على جميع اللاعبين لحل جزء من أزمة المستحقات المتأخرة، سوف يتم صرف المزيد من الأموال على دفعات قادمة.

صفحة مباراة طلائع الجيش تم إغلاقها نهائياً، الآن يجب عليكم مصالحة جماهير نادي الزمالك من خلال الفوز أولاً في المباريات المحلية القادمة أمام سموحة ثم الإنتاج الحربي قبل استكمال المشوار في دوري أبطال إفريقيا.

باتريس كارتيرون لن يرحل عنا، لن نقوم بتغيير المدرب بشكل يومي، كارتيرون مستمر حتى نهاية عقده، وسوف يتم تجديد عقده لأنه مدرب ممتاز.

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