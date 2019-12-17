موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني الأربعاء 18/12/2019

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وريال مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراة الكلاسيكو القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل فض الشراكة والانفراد وحيداً بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية لأول مرة منذ عدة أسابيع.

ولا يختلف أي أحد على القوة التي بات كلاً من برشلونة وريال مدريد يتمتعان بها في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد النتائج الأكثر من رائعة التي حققها الثنائي على مستوى جميع المسابقات في الفترة الماضية، مما يجعل كلاهما يصل لمحطة الكلاسيكو وهما في حالة مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وهو ما يعني بالتالي أن عشاق كرة القدم الإسبانية وحتى العالمية سوف يكونوا على موعد مع مباراة كلاسيكو من الطراز الرفيع، ويكفي الإشارة فقط إلى حضور الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بكامل قوته البدنية والفنية، مما يُرجح كفة البارسا بدون أدنى شك على الريال الذي يفتقد لخدمات النجم البلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة.

ويعلم الفريق الكتالوني جيداً مثله مثل الفريق الملكي أن أهم شيء في هذه المباراة هو تفادي الخسارة أكثر من البحث عن الانتصار، نظراً إلى التأثير السلبي للخسارة على الفريق الخاسر في المرحلة القادمة من مشواره في الموسم الجاري.

ويأمل عشاق البارسا في تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث تفوق فريق برشلونة على غريمه ريال مدريد في جميع المباريات التي جمعت بينهما سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو حتى في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

على الجانب المقابل، يعلم فريق ريال مدريد وأنصاره جيداً أن الوضع سوف يكون مغايراً تماماً عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وخاصة بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد إلى منصب المدير الفني للفريق الملكي، مما جعل الريال يستعيد هيبته نوعاً ما منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ويبقى الأمر الأهم هو أن يُواصل فريق ريال مدريد نتائجه المميزة مع زين الدين زيدان في جميع التحديات القادمة، على أمل أن يعود الريال من جديد للتربع على عرش منصات التتويج سواء المحلية أو خاصة الأوروبية بعد الموسم السابق الحزين الذي عاشه دون زيزو.

ويفتقد البارسا في مباراة الكلاسيكو لخدمات بعض نجومه بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا، إضافة إلى الشاب الفرنسي عثماني ديمبيلي، أما ريال مدريد يفتقد لخدمات الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إضافة إلى إدين هازارد وأيضاً بعض العناصر الأخرى الهامة.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برشلونة 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 2/5 ريال مايوركا، الدوري الإسباني.

إنتر ميلان الإيطالي 2/1 برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

ريال سوسيداد 2/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 2/2 باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/2 إسبانيول، الدوري الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من برشلونة وريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن:

برشلونة، المركز الأول، يمتلك في رصيده 35 نقطة، فارق الأهداف لديه 23.

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 35 نقطة، فارق الأهداف لديه 21.

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